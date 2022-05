La encuadernación y las recetas: una herencia inquebrantable de una madre a su hija

Felicia Morales es una de esas personas que no se cansan de aprender. Su mamá reconoció esa habilidad cuando era niña y por eso decidió inculcarle dos destrezas que dominaba: la encuadernación y la gastronomía.



Hoy, décadas más tarde, aquellos momentos de infancia siguen haciendo eco en la vida diaria de Morales, quien ha conservado los libros de recetas de su mamá para preparar cada uno de sus platillos y compartirlos con sus clientes. Aunque esta destacable mujer no se detuvo ahí. También incursionó en la pintura, estudió artes visuales y consiguió convertirse en la reina de la gastronomía en Barrio Escalante.



En el segmento de Vecinos e Inquilinos de este jueves, conoceremos la historia de Felicia Morales, una que ha sido ampliamente influenciada por los conocimientos que le inculcó su madre y que hoy la llevan a emprender no solo en la gastronomía, sino también en el negocio de la encuadernación, mediante complejos e impresionantes diseños que hace con sus propias manos.



Si desea apoyar a esta empresaria, la puede contactar al teléfono 8384-3179.



Lea también MasQN Tico promueve sistema de enseñanza que impacte la vida de niños y jóvenes en África Cada cierto tiempo, este joven viene al país para desempeñarse en su profesión y, de esta forma, recaudar fondos.