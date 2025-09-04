La corredora que transforma las calles de San José en un espectáculo de magia

En medio del ritmo acelerado de las carreras populares en San José, una figura se roba las miradas y las sonrisas. No lo hace por su velocidad, sino por su encanto. Con sombrero puntiagudo, escoba en mano, guantes, tenis cómodos y una sonrisa contagiosa, Haydee Delgado, vecina de Escazú, se ha ganado el cariño de corredores y espectadores bajo el apodo de “La Brujilla”.



Desde hace poco más de un año, Haydee decidió que sus participaciones en competencias no serían comunes. Inspirada por la alegría, el color y la idea de hacer de cada evento algo inolvidable, comenzó a correr disfrazada de bruja. Pero no para asustar, sino para alegrar.



“Quiero que la gente sonría cuando me vea, que los niños me saluden y que las carreras no sean solo competencia, sino también celebración”, asegura con la energía que la caracteriza.



Lo que inició como una ocurrencia se convirtió en una tradición esperada. Cada vez que hay carrera en La Sabana o sus alrededores, los asistentes buscan a La Brujilla para tomarse una foto o recibir un saludo cargado de entusiasmo.



Más que una corredora, Haydee se ha convertido en un símbolo de alegría, perseverancia y comunidad. Su presencia demuestra que el deporte puede ser inclusivo, divertido y lleno de magia.



En tiempos en que la rutina pesa, La Brujilla recuerda que siempre hay espacio para sonreír, incluso entre kilómetros y cronómetros.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

