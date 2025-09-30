La clase de zumba que convierte el ejercicio en una fiesta de alegría y ritmo

Sebastián Durango decidió dejar a un lado la rutina y aceptar un reto diferente: unirse a una clase de zumba en Tres Ríos de La Unión. Lo que encontró fue una mañana cargada de risas, música a todo volumen y un ambiente lleno de buena vibra.



La experiencia fue un torbellino de energía positiva. Sebastián demostró que no se necesita ser experto para disfrutar: basta con animarse y dejar que el cuerpo fluya al ritmo de la música.



La encargada de guiar esta explosión de alegría fue María Del Mar, una instructora apasionada que, una vez a la semana, convierte el espacio en un verdadero festival de ritmo y movimiento. Su estilo cercano y motivador logra que principiantes y experimentados se sientan parte de algo especial.



“Uno llega con estrés y sale con una sonrisa”, comentó Sebastián entre risas, al terminar la clase con entusiasmo y, por supuesto, mucho sudor.



Si lo que busca es moverse, liberar tensiones y pasarla bien, puede unirse a las clases de María Del Mar llamando al 8856-7053. La invitación es clara: prepárese para una dosis semanal de salud y alegría.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

