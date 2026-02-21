La cimarrona que una familia se negó a dejar morir y hoy hace bailar a todo Esparza

La cimarrona Los Garroberos de Esparza es uno de esos sonidos que anuncian fiesta antes de que empiece. Desde 1985, esta agrupación se ha convertido en parte inseparable de las celebraciones del cantón, acompañando turnos, mascaradas y actividades comunales con un ritmo que ya forma parte de la identidad esparzana.



La historia nació en Marañonal de Esparza, impulsada por el sueño de don Didier Calderón. Fue él quien fundó el grupo y sembró una tradición que con el tiempo se transformaría en un legado familiar. Durante décadas, la cimarrona llenó calles y plazas con su música, consolidándose como un referente cultural de la zona.



Tras su fallecimiento en 2017, el futuro de la agrupación quedó en manos de su familia. Cinco de sus siete hijos, junto a tres nietos, decidieron continuar el camino que él inició. Más que un proyecto musical, asumieron la responsabilidad de preservar una herencia que había acompañado a generaciones enteras.



Entre trompetas y redoblantes, José y Juan Calderón mantienen el sonido festivo que distingue a la cimarrona. Cada presentación representa horas de ensayo, dedicación y un profundo respeto por la tradición que heredaron. Pero el trabajo no se limita a quienes tocan instrumentos.



Detrás de cada actividad también está doña Josefa Enríquez, esposa de don Didier. Aunque no forma parte de la sección musical, su aporte es esencial: crea las máscaras que llenan de color las celebraciones y que acompañan el ritmo de la cimarrona en cada recorrido. Su trabajo mantiene vivo el componente visual y simbólico que complementa la música.



Hoy, más de cuatro décadas después de su fundación, Los Garroberos de Esparza siguen recorriendo calles y corazones. Cada presentación confirma que la tradición no se detiene cuando se transmite con convicción. En esta familia, la música no solo se hereda: se construye todos los días con disciplina, memoria y amor por las raíces.



Para conocer más sobre esta cimarrona y su historia, repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

