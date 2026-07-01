La "Celia Cruz" de Miramar alegra hospitales, desfiles y corazones

En Miramar de Puntarenas hay una mujer que no necesita grandes escenarios para brillar. Basta con que suene la música para que doña Ángela Fallas se transforme en Celia Cruz y contagie de alegría a quienes la rodean (ver video adjunto).

Desde hace 25 años, esta entusiasta vecina se disfraza de la legendaria cantante cubana para bailar, cantar y llevar un mensaje de optimismo a personas de todas las edades. Lo hace en desfiles, fiestas comunales, actividades especiales e incluso en hospitales, donde sus presentaciones arrancan sonrisas y levantan el ánimo de quienes más lo necesitan.

Curiosamente, el vestido que utiliza para caracterizarse le costó apenas ₡500 colones, pero para ella tiene un valor incalculable, pues le ha permitido compartir felicidad durante más de dos décadas.

Su energía parece inagotable. Familiares, vecinos y especialmente sus nietos la describen como un verdadero motor de entusiasmo, una mujer que siempre encuentra motivos para celebrar la vida y animar a los demás.

A través de la música, el baile y su característico personaje, doña Ángela demuestra que la alegría también puede convertirse en un acto de servicio. Su ejemplo inspira a enfrentar las dificultades con una sonrisa y a recordar que, muchas veces, un gesto sencillo puede alegrarle el día a otra persona.

Con su espíritu contagioso y su amor por la vida, doña Ángela sigue demostrando que la edad no es un límite cuando se trata de repartir felicidad.