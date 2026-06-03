La casa de los mil cuadros: el sueño artístico de Fátima Rodríguez

Al entrar a la casa de Fátima Rodríguez, es imposible no sentirse rodeado de arte. En las paredes hay pinturas de distintos tamaños, colores y estilos que reflejan años de creatividad y dedicación. Cada cuadro cuenta una historia distinta, pero todos tienen algo en común: fueron creados por las manos de una mujer que decidió apostar por su pasión. Hoy, esa decisión se convirtió en su proyecto de vida (ver video adjunto).

Fátima es diseñadora gráfica de profesión, pero hace algún tiempo tomó una decisión que muchos consideran arriesgada: dedicarse exclusivamente a pintar. Lo hizo convencida de que el arte podía convertirse no solo en una forma de expresión, sino también en su principal fuente de ingresos. Desde entonces, trabaja todos los días desarrollando nuevas obras y compartiéndolas con quienes valoran el trabajo artístico hecho a mano. Su emprendimiento crece gracias a la constancia y al amor que le imprime a cada creación.

Su historia con el arte comenzó desde que era una niña. Siempre sintió fascinación por los colores, los dibujos y las distintas formas de crear imágenes. Recuerda con especial cariño a una profesora de arte que la motivó a desarrollar sus habilidades y a creer en su talento. Además, sus tías también tuvieron una gran influencia en su formación artística, alentándola constantemente a pintar y explorar su creatividad.

Pero el arte en esta familia no termina con Fátima. Su hija Jade ha comenzado a seguir el mismo camino y comparte con ella largas jornadas de pintura. Madre e hija disfrutan creando juntas, convirtiendo el arte en un espacio de unión familiar y aprendizaje. Los pinceles, las pinturas y los lienzos forman parte de la rutina diaria de ambas.

Hoy, Fátima continúa construyendo su sueño cuadro por cuadro. Sus obras se comercializan principalmente a través de redes sociales, donde ha encontrado una vitrina para mostrar su trabajo a personas de todo el país. Quienes deseen conocer más sobre sus creaciones pueden encontrarla en redes sociales como Fatar o comunicarse al 8620-2377.

En una casa llena de colores, creatividad y talento, Fátima demuestra que nunca es tarde para vivir del arte cuando se trabaja con pasión.