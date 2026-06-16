La Banda CEDES Don Bosco también se construye con el legado de sus egresados

La mística de la Banda CEDES Don Bosco no solo se refleja en los 275 estudiantes que hoy la integran, sino también en cada una de las personas que, durante los últimos 61 años, han formado parte de esta gran familia y que, aun después de graduarse, continúan aportando su tiempo y conocimiento para mantener vivo su legado (ver video adjunto).

Josué Chinchilla y Jonathan Arce son dos de esos ejemplos. Ambos son egresados del centro educativo y, aunque dejaron las aulas hace varios años, nunca se alejaron de la agrupación que los vio crecer.

Su historia comenzó entre ensayos, desfiles y presentaciones. Lo que inició como una experiencia estudiantil terminó convirtiéndose en un compromiso permanente con la institución y con las nuevas generaciones de músicos.

Hoy, Josué Chinchilla, ingeniero en software, desempeña un papel clave en la organización y funcionamiento de la banda. Además de apoyar en la logística de cada presentación, es el creador del sitio web oficial y el encargado de administrar las redes sociales. Su compromiso lo llevó incluso a asumir la dirección de la Banda de Concierto Intermedia de CEDES Don Bosco, donde transmite a los jóvenes los conocimientos y valores que él mismo recibió durante su formación.

Por su parte, Jonathan Arce, estudiante de Tecnologías de la Información, ha encontrado en la creatividad una forma de seguir contribuyendo al crecimiento de la agrupación. Desde el 2025 se desempeña como diseñador oficial de los espectáculos de la banda, siendo el responsable de la conceptualización y producción de los shows que acompañan cada presentación.

Su aporte también fue fundamental en el proceso de postulación para participar en el Festival de las Rosas, ya que estuvo a cargo de la producción de la aplicación enviada por la institución para aspirar a formar parte de uno de los eventos más importantes del mundo.

La historia de Josué y Jonathan demuestra que la esencia de la Banda CEDES Don Bosco trasciende generaciones. Más allá de la música, la agrupación ha logrado construir una comunidad en la que el sentido de pertenencia permanece intacto con el paso de los años.

Las personas interesadas en apoyar el proyecto y colaborar con el sueño de llegar al Festival de las Rosas pueden realizar una donación mediante SINPE Móvil al número 7135-4630, a nombre de la Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco, indicando en el detalle la palabra “Rosas”.





