La alegría de Mayita, la centenaria que nunca deja de trabajar

En El Llano de Desamparados, los vecinos celebran la vida de Edelmira Hernández, conocida cariñosamente como “Mayita”, quien acaba de cumplir 100 años.



A pesar de llegar al centenario, su espíritu sigue siendo el de una mujer activa y trabajadora. Cada mañana se levanta temprano para barrer su casa, prepara tortillas y, como parte de su rutina, lava su ropa.



Mayita se distingue por su alegría, carisma y perseverancia, cualidades que han dejado huella en su familia y en quienes la rodean. Madre de 5 hijos, abuela de 11 nietos y bisabuela de 8 bisnietos, transmite a todos la sabiduría de una vida marcada por el esfuerzo.



En su juventud trabajó en el campo y en casas, experiencias que fortalecieron su carácter y le enseñaron el valor del sacrificio. Hoy, su historia se convierte en ejemplo de esperanza y fortaleza para toda la comunidad.



Con 100 años cumplidos, Mayita es símbolo de vida y constancia, un testimonio de que la alegría y el trabajo dignifican cada etapa de la existencia.



