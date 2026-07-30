La alegría de Acosta tiene nombre: doña Aida Fallas

Hay personas que iluminan cualquier lugar con una sonrisa. En Acosta, ese brillo tiene nombre: doña Aida Fallas, una mujer de 79 años que ha dedicado su vida a servir a los demás con una escoba en una mano… y un montón de bendiciones en el corazón (ver video adjunto).

Su alegría es contagiosa. Mientras trabaja, canta, ríe, cocina y siempre encuentra la forma de sacar una sonrisa a quienes la rodean. Para ella, cada día es un regalo que merece vivirse con entusiasmo y gratitud.

Madre de tres hijos, doña Aida también ha dejado huella en su comunidad al componer himnos para Acosta y servir durante muchos años en la iglesia, siempre con la convicción de que todo lo que se hace con amor tiene un valor especial.

Los abrazos de los niños son su mayor recompensa. En ellos encuentra la energía para seguir adelante y la motivación para continuar sembrando cariño entre quienes la conocen.

Su mensaje es tan sencillo como inspirador: ponerle amor a todo lo que uno hace. Porque cuando las cosas nacen del corazón, siempre dejan una huella en los demás.



