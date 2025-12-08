La aeronave navideña que mueve a un pueblo entero a regalar

El espíritu navideño aterrizó temprano en Heredia. Y lo hizo de una manera inesperada: en forma de una aeronave decorada con luces, colores y motivos festivos que el Instituto de Formación Aeronáutica (IFA) instaló en su sede de Lagunilla, junto al colegio Ulloa. Allí, donde usualmente solo se escuchan lecturas técnicas y prácticas de instrucción, ahora resuenan risas, cámaras y pasos curiosos.



La intención es simple y luminosa: un espacio donde las personas puedan tomarse fotografías y, al mismo tiempo, participar en una campaña que busca llevar un regalo a niños de escasos recursos. La iniciativa, liderada por Jorge Valverde y su equipo, se realiza por primera vez, pero ya da señales de convertirse en tradición. Basta ver la fila constante de visitantes —familias, estudiantes, amantes de la aviación— que llegan para sumarse a un gesto tan sencillo como necesario.



El avión decorado se ha convertido en un pequeño centro de reunión. Allí, los visitantes pueden dejar su obsequio, posar frente a la aeronave y disfrutar de un ambiente navideño preparado con dedicación por el personal del instituto. Nada sobra: cada luz, cada adorno, cada detalle parece pensado para recordar que incluso los actos modestos pueden encender algo en la comunidad.



Quienes deseen unirse a esta acción solidaria pueden acercarse directamente a la sede del IFA en Heredia o consultar sus redes sociales, donde se han publicado horarios, indicaciones y actualizaciones de la campaña.



Con creatividad, compromiso y una voluntad que no necesita estridencias, el IFA demuestra que la Navidad también puede volar alto cuando el objetivo es ayudar a quienes más lo necesitan.



Puede repasar la historia completa en el video disponible en la portada del artículo.

