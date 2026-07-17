Juank vive la experiencia de ser granjero por un día en Grecia
El presentador recorrió una granja en Santa Gertrudis Sur de Grecia. La experiencia incluyó contacto con animales, gastronomía y actividades para toda la familia.
Juan Carlos Zumbado aceptó el reto de vivir como granjero por un día en Santa Gertrudis Sur de Grecia. La visita permitió conocer el trabajo diario de una granja y compartir con diferentes animales.
La Granja Rysol abrió sus puertas en 2020 para acercar a las familias a la vida en el campo. El recorrido ofrece una experiencia educativa y recreativa (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).
Durante la visita, Juank, como es conocido, alimentó animales y conoció los cuidados que requiere cada especie. La jornada también incluyó momentos de diversión y aprendizaje.
La granja cuenta con restaurante y paseos en chapulín. Estas actividades complementan la experiencia para grandes y pequeños.
La entrada cuesta ₡4.500 para adultos y ₡3.500 para niños. Las personas interesadas pueden obtener información en Facebook como Granja Rysol o comunicarse al 8546-5000.
La experiencia demuestra que una visita al campo permite aprender sobre la naturaleza y disfrutar en familia.