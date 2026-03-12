Juank cambió el micrófono por la manguera y se fue a lavar carros a Acosta

En El Puente de San Ignacio de Acosta hay un negocio que muchos vecinos conocen bien. Es el lugar donde llegan quienes desean dejar su vehículo reluciente antes de volver a la carretera.



Se trata de Lavacar El Puente, un emprendimiento local que abre sus puertas de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que se ha convertido en una referencia para los conductores de la zona.



En esta ocasión, el negocio sumó un colaborador inesperado por un día.



El presentador de Más Que Noticias, Juan Carlos Zumbado —conocido por muchos como Juank— decidió ponerse manos a la obra y experimentar de primera mano el trabajo que se realiza en este lugar.



Con manguera, espuma y mucha energía, se integró al equipo del lavacar para conocer cómo es la rutina de quienes dedican su jornada a dejar cada vehículo como nuevo.



Detrás de este emprendimiento está Mauricio Zúñiga, propietario del negocio, quien apostó por ofrecer un servicio detallado, responsable y cercano a la comunidad.



A su lado trabajan Alejandro Calderón y Justin Chinchilla, jóvenes colaboradores que también compartieron parte de su historia y los sueños que buscan alcanzar a través de su trabajo.



Durante la visita, Juank no solo conoció el funcionamiento del negocio, sino que también se enfrentó al reto de cumplir con las exigencias de un trabajo que requiere dedicación, paciencia y atención al detalle.



Ahora la pregunta queda en manos de la audiencia: ¿logró Juank dejar los carros como nuevos? Puede calificar su desempeño del 1 al 10 en el Facebook de Más Que Noticias.



Si desea ver cómo le fue en esta jornada lavando carros en Acosta, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

