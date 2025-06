Juan Carlos Rubí tiene 63 años y más ritmo que muchos de 20

A sus 63 años, Juan Carlos Rubí demuestra que la edad no es un obstáculo para vivir con entusiasmo y pasión. Este cartaginés, padre de familia, ha logrado combinar su amor por los suyos con una vida plena dedicada al arte y al movimiento.



Rubí no solo baila con alegría contagiosa, sino que también ha construido una sólida trayectoria como diseñador y pintor. Su hogar, en el corazón de Oreamuno de Cartago, refleja ese espíritu creativo: lienzos llenos de color, bocetos, pinturas en proceso y recuerdos familiares conviven en cada rincón, dando cuenta de una vida marcada por la expresión artística.



Pero su pasión no se queda en las paredes. También es parte activa de su comunidad. Participa en actividades culturales locales y nunca deja pasar la oportunidad de bailar al ritmo de la música durante las festividades del cantón.



Con un carácter generoso, energía constante y creatividad sin pausa, Juan Carlos Rubí se ha convertido en una figura inspiradora para muchos de sus vecinos. Su historia recuerda que nunca es tarde para soñar, moverse y crear.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada del artículo.