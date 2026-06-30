Josito cambió los vicios por el baile y hoy inspira a toda una comunidad

En Miramar de Puntarenas, pocos conocen a José Luis Suárez Micó por su nombre completo. Para todos es simplemente “Josito”, un hombre alegre, carismático y apasionado por el baile, que hoy inspira a toda una comunidad con su historia de superación (ver video adjunto).

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los vicios le arrebataron todo: perdió a su familia, sus oportunidades y la esperanza de construir un mejor futuro. Cuando parecía que no había salida, encontró en el baile una nueva razón para vivir.

Paso a paso, al ritmo de la música y con mucha disciplina, Josito logró alejarse de aquella vida que tanto daño le había causado. Lo que comenzó como una forma de escapar de los problemas terminó convirtiéndose en una pasión capaz de cambiar su destino.

Hoy, gracias al baile, ha tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo, llevando su talento a nuevos escenarios y demostrando que siempre es posible comenzar de nuevo.

Su amor por el baile es tan grande que decidió compartirlo con los demás. En un pequeño salón de Miramar, enseña a vecinos de todas las edades, transmitiendo no solo pasos de baile, sino también valores como la perseverancia, la disciplina y la alegría.

Quienes lo conocen lo aprecian profundamente y destacan su deseo constante de ayudar a otros. Por eso, Josito utiliza su propia experiencia como ejemplo para motivar a los jóvenes a mantenerse alejados de los vicios y perseguir sus sueños.

Con una sonrisa permanente y energía contagiosa, este puntarenense demuestra cada día que nunca es tarde para cambiar de rumbo y que, a veces, un simple paso de baile puede marcar el inicio de una nueva vida.