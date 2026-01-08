Jorge Valverde “Calidad”: 36 años de alegría y sabor en Santo Domingo de Heredia
Este adulto mayor es todo un personaje del barrio: un copero de corazón.
En Santo Domingo de Heredia, los vecinos conocen y admiran a Jorge Valverde, más conocido como “Calidad”. Este adulto mayor es todo un personaje del barrio: copero de corazón, lleva 36 años vendiendo copos desde su carretillo, que recorre desde La Isla de Moravia hasta Santo Domingo, despertando a todos con el sonido de su pito y su energía contagiosa (ver video adjunto).
Pero Jorge no solo vende granizados; ama bailar, cantar, reír y transmitir alegría a quienes lo rodean. Su carisma y constancia lo han convertido en un ejemplo de superación y dedicación, demostrando que con pasión y buen ánimo se puede transformar la rutina en momentos de felicidad para toda la comunidad.
“Calidad” es más que un copero: es una tradición viva, un vecino querido y un recordatorio de que la alegría y el esfuerzo siempre dejan huella.