Jocsy Mora: la modista que cargó una máquina de coser para perseguir su sueño

Antes de convertirse en empresaria y profesora de moda, Jocsy Mora fue una joven de Grecia que soñaba con aprender a crear sus propias prendas. No tenía una academia, un negocio ni todas las facilidades para estudiar cerca de casa. Lo que sí tenía era determinación y una máquina de coser que se convirtió en su compañera de viaje. Todos los días tomaba un autobús desde Grecia hasta San José, cargándola sobre el hombro para asistir a sus clases (ver video adjunto).

El recorrido era largo y el peso de la máquina hacía que cada jornada requiriera todavía más esfuerzo. Sin embargo, Jocsy tenía claro que deseaba prepararse y convertir su pasión por la moda en una profesión. Poco a poco aprendió técnicas de confección, diseño y creación de prendas con acabados profesionales. Tanto sacrificio finalmente dio resultado y logró graduarse como modista de alta costura.

De estudiante a maestra

Con el paso de los años, aquel sueño comenzó a tomar forma. Jocsy fundó D la Moda, una academia de alta costura con sedes en Grecia y Alajuela, donde hoy comparte con otras personas los conocimientos que un día tuvo que viajar tantos kilómetros para adquirir. Desde sus aulas enseña que detrás de cada prenda existen horas de práctica, paciencia y dedicación. También acompaña a estudiantes que, como ella, desean convertir la costura en una oportunidad laboral.

Su negocio representa además el sustento de su familia. Como madre soltera, Jocsy ha logrado sacar adelante a sus dos hijos por medio de la profesión que construyó puntada a puntada. Cada clase que imparte y cada pieza que confecciona son el resultado de una etapa en la que decidió no rendirse, aunque para estudiar tuviera que recorrer diariamente el camino entre Grecia y San José.

Hoy, aquella muchacha que viajaba en autobús con una máquina de coser al hombro es dueña de su propia academia y maestra de nuevas generaciones de modistas. Su historia demuestra que los sueños también se confeccionan: primero con esfuerzo, luego con paciencia y finalmente con la valentía de mostrarle al mundo lo que se es capaz de crear.

Información de contacto D la Moda, Academia de Alta Costura: Instagram @dlamoda_cr, sede Grecia: 8435-0680 y sede Alajuela: 8433-8282.