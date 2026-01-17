Joaquín Valverde, el corazón alegre del centro de Pavas

En el centro de Pavas hay un personaje que todos reconocen por su sonrisa y su energía contagiosa. Se trata de Joaquín Valverde, un adulto mayor de 74 años que demuestra que la edad no es un límite para disfrutar la vida y servir a los demás (ver video adjunto).

A Joaquín le gusta bailar, coleccionar sombreros y mantener limpios los parques de su comunidad, una labor que realiza con orgullo y compromiso. Cada día, con su ejemplo, invita a los jóvenes a acercarse más a los adultos mayores para aprender valores, respeto y a convertirse en buenas personas.

Padre de familia y ser humano extraordinario, Joaquín es parte esencial de la vida cotidiana en Pavas. Siempre tiene una palabra amable, una risa lista y una actitud positiva que alegra a quienes se cruzan en su camino.

Entre risas, asegura que no es él quien busca la pista de baile, sino que son las mujeres quienes lo sacan a bailar, una anécdota que refleja su carisma y buen humor.

Joaquín Valverde es mucho más que un vecino: es un ejemplo de alegría, solidaridad y amor por su comunidad, un verdadero símbolo de que vivir con entusiasmo también es una forma de enseñar.