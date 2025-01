Jiu Jitsu: una combinación de técnica, estrategia y mente-cuerpo

En el corazón de San José, el Jiu Jitsu ha encontrado un espacio donde la disciplina, la técnica y la pasión se combinan para formar atletas excepcionales (repase la información en el video adjunto).

Bajo la guía de Luis Alonso “Gato” Barriento Quesada, reconocido entrenador de esta arte marcial, alumnos como Marco Jiménez descubren el impacto transformador de esta disciplina japonesa.

El Jiu Jitsu, también conocido como “el arte de la suavidad”, se centra en utilizar la energía del oponente en su contra. Con técnicas de control y estrategia, este arte marcial prioriza la defensa sobre el ataque, ofreciendo una forma única de enfrentar los desafíos físicos y mentales.

Para Marco Jiménez, el entrenamiento en Jiu Jitsu ha sido una experiencia transformadora.

​“El Jiu Jitsu no solo me ha fortalecido físicamente, también me ha ayudado a desarrollar una conexión mente-cuerpo que aplico en todos los aspectos de mi vida”, comparte.