Heredia estrena los gigantes más altos en la historia de sus mascaradas

En Santo Domingo de Heredia, la tradición de las mascaradas sigue más viva que nunca. La Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas confeccionó recientemente la pareja de gigantes más grandes del cantón, que ya se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo herediano.



Las figuras, que alcanzan los cinco metros de altura, están hechas con estructuras de metal sobre ruedas, brazos de tela y cabezas monumentales. Cada gigantona está compuesta por cuatro piezas y representa el talento, la creatividad y el espíritu colaborativo de la comunidad.



La comisión está integrada por 15 personas que desde hace más de 60 años promueven la cultura popular en Heredia. Dos de sus integrantes, Juan Carazo e Isaac Arce, explicaron que las nuevas figuras fueron elaboradas en 2023, inspiradas en mascaradas europeas, pero con el toque costarricense que caracteriza a las festividades domingueñas.



Además, estas monumentales creaciones tendrán una misión especial: viajarán a Londres como embajadoras culturales de Costa Rica, llevando consigo la esencia del arte popular herediano.



La presentación oficial de la pareja de gigantes se realizará el 31 de octubre, a las 7:30 p.m., en las calles de Santo Domingo. Será una noche para celebrar la tradición, la creatividad y la historia de un pueblo que mantiene viva su cultura con cada paso.



Los interesados en conocer más sobre esta iniciativa pueden comunicarse con la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas a través de Facebook e Instagram, o bien a los teléfonos 8350-1715 y 8992-3766.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

