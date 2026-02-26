Guías y Scouts lanzan su propia tienda y no es solo para miembros del movimiento

El espíritu scout no se limita a campamentos, caminatas o promesas alrededor de una fogata. Desde ahora también tiene un nuevo punto de encuentro abierto al público. La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica inauguró oficialmente su tienda Explorador, un espacio que busca acercar la aventura, el aprendizaje y los valores del escultismo a toda la comunidad.



Más que un comercio tradicional, la tienda surge como una extensión de la Promesa y la Ley Scout, una filosofía orientada a formar ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con su entorno. En este lugar, personas de todas las edades pueden encontrar uniformes oficiales, equipo para actividades al aire libre, materiales educativos y artículos representativos del movimiento.



Sin embargo, el concepto va más allá del público scout. Explorador también ofrece productos pensados para cualquier persona que disfrute de la naturaleza y la vida al aire libre. Entre ellos destacan equipos para acampar, artículos de senderismo, souvenirs con identidad costarricense, así como ropa y calzado diseñados para la aventura. La intención es convertir este espacio en un punto accesible donde la exploración, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza estén al alcance de todos.



Con esta apertura, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica reafirma su compromiso de brindar herramientas que impulsen el desarrollo integral desde la niñez hasta la adultez mayor. El escultismo, recuerdan, no se limita a técnicas de campamento o nudos: es una formación en valores que acompaña toda la vida. Ahora, esos principios también se reflejan en un lugar donde cualquier persona puede entrar, explorar y llevarse consigo un pedacito del espíritu scout.



Repase esta historia completa en el video que aparece en la portada.

