Gracias al turismo, don Manuel convirtió un sueño en realidad

El río Tempisque no solo transporta agua, también lleva consigo historias de esfuerzo y nuevas oportunidades. La de Manuel Cascante es una de ellas (ver video adjunto).

Este vecino de Santa Cruz, Guanacaste, dejó atrás el trabajo en el campo para convertirse en capitán de lancha. Cada mañana, desde las 7, emprende el camino hacia el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí, donde recibe a turistas nacionales e internacionales para mostrarles la riqueza natural de la zona.

A bordo de su embarcación, los visitantes recorren el majestuoso río Tempisque y tienen la oportunidad de observar monos, cocodrilos, una gran diversidad de aves y una exuberante flora, mientras disfrutan de la tranquilidad y el aire puro que ofrece este rincón de Guanacaste.

Don Manuel cuenta que el mismo río que hace muchos años fue una importante vía para el transporte de mercaderías, hoy se convirtió en el sustento de seis familias que viven del turismo. Gracias a este trabajo ha podido salir adelante e, incluso, cumplir uno de sus mayores sueños: comprar su propia casa.

Aunque siente una profunda admiración por quienes trabajan en el campo, asegura que esta oportunidad le cambió la vida y le permitió construir un mejor futuro para su familia.

Con una sonrisa, invita a los jóvenes a prepararse y estudiar para abrirse nuevas oportunidades. Y a quienes ya son adultos, les hace una invitación muy especial: conocer el río Tempisque y dejarse sorprender por la belleza natural que convierte cada recorrido en una experiencia inolvidable.

Si desea asistir al tour, puede escribir al teléfono 8841-8943 o ingresar al sitio web: https://paloverdeboattours.com.