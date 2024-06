Fundación Andrea Jiménez celebra 50 años de inclusión

Francisco Soto no es solo el padre de Diego, sino también un pilar fundamental en la comunidad del Instituto Andrea Jiménez. Con 27 años de dedicación y amor hacia esta gran familia extendida, él nos guio por las instalaciones de esta venerable institución ubicada en San Antonio de Desamparados.



Fundada en 1974 por la familia Jiménez Beéche, la Fundación Andrea Jiménez es una ONG dedicada a la educación y atención integral de personas adultas con discapacidad cognitiva y retos múltiples. Actualmente, atiende a cerca de 100 estudiantes y usuarios, desde la infancia hasta los 60 años.



Para Francisco, el Instituto Andrea Jiménez no es solo una escuela; es un segundo hogar donde Diego ha crecido y prosperado durante 17 años. Desde que comenzó su trayectoria aquí, Francisco ha sido un apoyo constante, participando activamente en la junta de padres de familia y siendo testigo del impacto positivo que esta institución ha tenido en la vida de su hijo y de muchas otras personas.



Este mes, la Fundación Andrea Jiménez celebra 50 años de dedicación a la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Es un hito que no solo merece reconocimiento, sino también celebración por haber escrito medio siglo de historias de superación y comunidad.



Para más información sobre la Fundación Andrea Jiménez y cómo contribuir a su noble causa, puede contactarlos directamente.