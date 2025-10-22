Frida, la perrita policía que dona sangre y salva vidas en Costa Rica

Frida es una perrita pastor belga malinois de 4 años que roba miradas por donde camina, pues suele vestir un uniforme de policía. Sin embargo, su verdadera labor heroica no está en atrapar criminales, sino en salvar vidas: ella es donadora de sangre canina (ver video adjunto).

Su dueño, Carlos Jiménez, contó orgulloso cómo Frida forma parte del grupo de perros que aportan sangre para que otros, en procesos médicos delicados, puedan tener una segunda oportunidad.

Frida no está sola. Según el Banco de Sangre Animal, una organización fundada hace 12 años por Silvia Murillo, en el país ya existen cerca de 700 donadores. La misión de este banco es clara: crear una red de caninos que, con sus donaciones, permitan atender emergencias veterinarias y salvar a más animales.

No cualquier perro puede donar. Para hacerlo, deben cumplir requisitos de salud, edad y peso, además de superar una revisión médica. El procedimiento, aseguran, es indoloro: la sangre se extrae del cuello, un área con pocas terminaciones nerviosas. Y el impacto es enorme: una sola donación puede salvar hasta cinco vidas.

Así, detrás de su uniforme y su carisma, Frida representa a cientos de héroes de cuatro patas que, sin saberlo, están marcando la diferencia en la vida de otros animales en Costa Rica.