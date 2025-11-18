Félix López: El barbero que heredó un oficio y creó un legado

A los 74 años, Félix López López sigue trabajando con la energía de quien acaba de descubrir su vocación. Oriundo de Puerto Jiménez de Golfito y vecino de Lagunilla de Heredia, lleva seis décadas sentado frente a un espejo, con unas tijeras que heredó del padre y un oficio que aprendió cuando apenas tenía 11 años. Desde entonces, la barbería no ha dejado de ser su manera de entender el mundo.



Padre de seis hijos, abuelo de 32 nietos y bisabuelo de 13, Don Félix no se limita a cortar cabello. También cose su propia ropa y cuida los zapatos con una dedicación que parece venir de otra época, transmitida por una familia que vivía del detalle y del trabajo hecho con calma. En sus ratos libres, talla caballos, toros y venados en madera, figuras que nacen de su creatividad y de una paciencia que solo se aprende cuando la vida obliga a detenerse para observar.



La decisión de mudarse a Heredia tuvo un propósito claro: que sus hijos pudieran estudiar en la universidad. Y en ese camino, además del oficio, se encontró con la política. Llegó a ser alcalde en tres ocasiones durante el gobierno de Abel Pacheco, un capítulo que no borró su esencia: la de un hombre acostumbrado a escuchar, a atender y a resolver con las manos y con la palabra.



Hoy, entre tijeras, recuerdos y piezas de madera que va revelando de a poco, Don Félix demuestra que la pasión no entiende de edades ni cansancio. Su vida es un recordatorio de que los sueños se construyen —o se tallan— a base de constancia, paciencia y alegría.



Para conocer más detalles sobre esta historia, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

