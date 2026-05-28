Felipe Solís tiene siete años y ya es el capataz más pequeño de una finca en Grecia

En una finca de Grecia hay un niño que, a sus apenas siete años, ya sabe con claridad lo que quiere. Mientras muchos de sus compañeros de edad pasan el tiempo frente a videojuegos o pantallas, Felipe Solís prefiere algo completamente distinto: subirse a un chapulín, revisar el ganado y recorrer la granja familiar. Por eso, quienes lo conocen ya le dicen con cariño el capataz más pequeño de Grecia.

Un amor por la finca que nació desde bebé

Felipe asegura que ama la vida de granja desde que tiene memoria, y sus padres creen que literalmente "lo trae en la sangre". Su padre cuenta que desde bebé lo llevaba a trabajar a la finca y que el niño siempre mostraba curiosidad por todo: los animales, las herramientas y el trabajo diario del campo. Mientras otros niños se aburrían ante esas faenas, Felipe estaba feliz observando cómo funcionaba la granja.

Con el tiempo, ese interés fue creciendo hasta que su padre comenzó a enseñarle a manejar el chapulín. Le instruyó en el manejo de cambios, el control de dirección y el desplazamiento dentro de la propiedad. Por ahora, Felipe siempre lo hace bajo la supervisión de un adulto, pues se encuentra en una etapa de aprendizaje y recreación. Más adelante, cuando sea mayor, podrá utilizarlo para colaborar directamente con las labores de mantenimiento de la finca familiar.

Felipe también ha desarrollado un vínculo muy particular con los animales. Los conejos y los burros de la finca son, según su familia, "la luz de sus ojos". Pasa gran parte de su tiempo cuidándolos, alimentándolos y jugando junto a ellos.

Una pasión poco común en tiempos digitales

En una era donde la tecnología domina gran parte de la infancia, la historia de Felipe llama la atención por algo muy sencillo: su amor genuino por la naturaleza y el campo. Porque mientras muchos niños sueñan con oficinas o ciudades, él ya encontró su felicidad entre ganado, tierra y montañas.

Para conocer más sobre la historia de Felipe Solís, el capataz más pequeño de Grecia, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.