Estudiar sin costo y desde casa: Así funciona la nueva oferta educativa de la UNED

La Universidad Estatal a Distancia amplió su oferta educativa con el lanzamiento de nuevos cursos virtuales y gratuitos disponibles a través de su plataforma UAbierta. La iniciativa busca facilitar el acceso al aprendizaje, eliminando barreras geográficas y económicas que limitan la continuidad de los estudios.



La propuesta está dirigida a personas de todo el país, con especial énfasis en quienes viven fuera del Gran Área Metropolitana o enfrentan dificultades para asistir a clases presenciales. Al tratarse de programas completamente virtuales, los participantes pueden avanzar a su propio ritmo desde cualquier lugar con acceso a internet.



Entre los contenidos disponibles destacan áreas vinculadas con las demandas actuales del mercado y el bienestar personal, como primeros auxilios psicológicos, inteligencia artificial y herramientas de Microsoft. Estos temas buscan fortalecer habilidades prácticas y ampliar las oportunidades de desarrollo académico y laboral.



Además de su accesibilidad, algunos de los cursos ofrecen certificado de participación, lo que representa un valor agregado para quienes desean mejorar su perfil profesional o respaldar sus conocimientos adquiridos.



La disponibilidad de los programas se extenderá hasta finales de año, lo que permite a las personas interesadas organizar su proceso de aprendizaje de manera flexible.

Si desea conocer más sobre los cursos disponibles y ver cómo funciona esta plataforma, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

