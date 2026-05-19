Este tour rural de Sarapiquí convierte el cultivo del palmito en una aventura para toda la familia

La Ruta Turística de Más Que Noticias hizo su primera parada en Sarapiquí, el cantón número diez de la provincia de Heredia, un destino rodeado de naturaleza, tradición y experiencias auténticas.

En medio del verde paisaje caribeño, el equipo visitó Palmitour, un proyecto turístico que abre las puertas al fascinante proceso de producción del palmito, uno de los productos agrícolas más representativos de la zona.

La encargada de guiar la aventura fue María Jiménez, quien desde hace más de diez años comparte con entusiasmo cada detalle de esta experiencia en una finca que le fue donada y que hoy se convirtió en un espacio de aprendizaje, trabajo y turismo rural.

Durante el recorrido, nacionales y extranjeros descubren cómo se cultiva, cosecha y procesa el palmito, mientras disfrutan de la calidez de la comunidad y del contacto directo con la naturaleza. Entre senderos, historias y sabores típicos, el tour se convierte en una experiencia educativa y llena de aventura para toda la familia.

Quienes visitan Sarapiquí también pueden disfrutar de la biodiversidad de la región, famosa por sus ríos, exuberante vegetación y actividades ecoturísticas que enamoran a cualquier visitante.

Para conocer todos los detalles de este recorrido y ver de cerca el mundo del palmito en Sarapiquí, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

Para consultas sobre el tour, pueden comunicarse al 8880-4737 o visitar el Instagram de Palmitour.