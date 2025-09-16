Este talentoso herediano canta rancheras y confecciona máscaras con apenas 13 años

En San Juan de Santa Bárbara de Heredia, un joven de apenas 13 años está demostrando que el talento y la pasión no tienen edad. Se trata de Julián Moreira, estudiante que combina sus estudios con dos grandes amores: la música y el arte de las mascaradas.



Julián toca la guitarra, interpreta rancheras con sentimiento y dedica parte de su tiempo a confeccionar máscaras tradicionales, un oficio que mantiene viva una de las expresiones culturales más representativas de Costa Rica.



Para él, el arte y la educación no son caminos separados, sino aliados. “Pueden ir de la mano”, asegura con convicción, reflejando la madurez y disciplina con la que asume cada reto.



La historia de Julián inspira y confirma que las nuevas generaciones también están comprometidas con preservar la cultura popular costarricense, al tiempo que construyen su propio camino artístico.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen apoyar su talento y adquirir una de sus creaciones pueden comunicarse al 8336-2299 o visitar el perfil de Facebook Mascaradas Moreira, donde comparte parte de su trabajo.

