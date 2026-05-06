Este pueblo de El Guarco se unió para crear la primera marca comunitaria de café en el país

En las montañas de El Guarco hay una comunidad que decidió transformar su historia en una taza de café. Se trata de El Tablón, un barrio donde el café siempre ha estado presente. Durante años, sus tierras produjeron café de altura reconocido por su calidad. Sin embargo, ese potencial no se aprovechaba a gran escala.

Hasta que algo cambió.

Ante la falta de oportunidades para comercializar su producto, los vecinos tomaron una decisión poco común: trabajar juntos. Así nació la idea de crear una marca comunitaria de café, la primera de este tipo en el país.

La propuesta era sencilla pero poderosa: que cada familia sembrara café en sus patios o en terrenos cercanos para luego unir toda esa producción bajo una misma identidad.



Poco a poco, los espacios domésticos se transformaron en pequeños cafetales. El esfuerzo individual se convirtió en un proyecto colectivo donde todos aportan y todos se benefician por igual. Más que un producto, este café representa el trabajo conjunto de toda una comunidad que decidió apostar por sí misma.



La iniciativa busca vender un grano de alta calidad, generar oportunidades, fortalecer la economía local y preservar una tradición agrícola que ha acompañado a la zona por generaciones.

En El Tablón, el café dejó de ser solo un cultivo para convertirse en símbolo de unión.

Para conocer todos los detalles de esta iniciativa comunitaria que está marcando un antes y un después en la forma de producir café en Costa Rica, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

