Este proyecto tiene 30 años de servicio social

Un pequeño grupo conformado por voluntarios y personal en atención de salud trabaja desde 1993 para dar segundas oportunidades de vida a personas que habitan en las calles, especialmente aquellos que carecen de familiares.



Se trata del Hogar Buen Samaritano, ubicado en Desamparados de Alajuela, que cuenta con 42 residentes de diferentes edades y condiciones físicas o mentales.



No es un centro de rehabilitación; por eso, no está abierto a cualquier persona ni se cobra por un período determinado de hospedaje o terapia. Al contrario, es gratuito para gente de escasos recursos, independientemente de si tienen alguna adicción o no.



Aunque reciben donaciones, el ingreso es bajo y esto provoca que en diversas ocasiones hayan enfrentado el riesgo de cerrar. Esta vez vuelve el peligro y, por eso, desean tocar los corazones de los ticos para recibir tanto dinero como insumos.



Si desea colaborar, puede contactarse al número telefónico 2443-7660, al WhatsApp 7207-3501, o por medio de sus redes, aparecen como Hogar Buen Samaritano CR.