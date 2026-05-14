Este pintor herediano inmortaliza los paisajes de Costa Rica como homenaje a sus padres

En San Isidro de Heredia vive y crea Miguel Rubí, un pintor costarricense que ha hecho de los paisajes del país una forma de homenaje permanente a sus raíces y a sus padres.

Su obra nace de la memoria y del amor por lo cotidiano: casas de adobe que resisten el paso del tiempo, bosques que respiran historia, carreteras que conectan comunidades y ríos que reflejan la vida misma. Cada trazo en sus lienzos es un recuerdo transformado en color, una emoción convertida en arte.

Miguel Rubí pinta y también enseña. Su compromiso va más allá del lienzo: busca que las nuevas generaciones no olviden la riqueza natural y cultural de Costa Rica. A través de su trabajo, transmite la importancia de valorar lo propio, de mirar el entorno con respeto y admiración.

En cada obra, el artista captura la esencia del país y la convierte en un legado visual que trasciende el tiempo. Su pintura es, al mismo tiempo, homenaje, memoria y enseñanza.

Para conocer de cerca la obra de Miguel Rubí y ver de primera mano cómo transforma los paisajes de Costa Rica en arte, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



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