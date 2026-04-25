Este nicaragüense reinventó la marimba para llevar su música a cada calle de San José

En medio del ritmo acelerado de San José, entre buses, peatones y comercios, hay un sonido que detiene a más de uno. Es el de una marimba. Pero no una cualquiera. Es una marimba que no tiene patas, que cabe en el movimiento de la ciudad y que suena gracias a la creatividad de un artista: Eduardo Palacios.

Eduardo es un marimbero que decidió adaptar su instrumento a su estilo de vida. Construyó una marimba portátil, montada sobre un hula hula, diseñada específicamente para poder transportarla con facilidad. Como artista callejero, necesita moverse constantemente: subir buses, caminar largas distancias y encontrar nuevos espacios donde tocar. Por eso, también utiliza un banquito desarmable con el que convierte cualquier rincón en su escenario.

Desde las cercanías del Teatro Nacional de Costa Rica hasta distintas calles del centro, Eduardo lleva su música a donde haya público dispuesto a escuchar.



Eduardo llegó a Costa Rica hace cuatro años. Es originario de Masaya, Nicaragua, una tierra profundamente ligada a la música y la cultura. Fue ahí donde aprendió a tocar marimba, guiado por su padre. Juntos lograron hacerse conocidos en su comunidad, compartiendo melodías que conectaban con la gente.



Con el tiempo, Eduardo decidió buscar nuevas oportunidades y la música fue su camino. Ya en Costa Rica, encontró la forma de reinventarse: transformó un instrumento tradicionalmente grande y pesado en uno ligero, funcional y perfectamente adaptado a la vida urbana.



Hoy, Eduardo acompaña la rutina de quienes pasan por San José. Le pone sonido a las calles y convierte momentos cotidianos en pequeñas pausas musicales. Porque a veces, entre el ruido de la ciudad, basta una marimba para cambiar el ritmo del día.

Para conocer de cerca la historia de Eduardo y escuchar su música en las calles de San José, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.