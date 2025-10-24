Este joven de Belén cambió su herencia por una vida entre cabras y quesos artesanales

En Belén de Heredia conocimos a Rodrigo González, un joven de poco más de 20 años que decidió dedicarse a un oficio poco común para alguien de su edad: la cría de cabras.



Su granja, llamada “Cabritas El Paso”, hoy cuenta con más de 30 cabras que cuida con dedicación y cariño. Allí, en las caballerizas contiguas al Palenque de Ojo de Agua, Rodrigo produce leche, quesos, kéfir, yogur e incluso helados que ya son conocidos entre los vecinos belemitas.



Todo comenzó hace tres años, gracias a la herencia de su abuela, quien siempre fue amante de las cabras. Inspirado por ese legado y apoyado en su formación técnica en producción agrícola, Rodrigo se animó a iniciar su propio emprendimiento.



Su madre, doña Noili, también ha sido pieza clave en el proceso, aportando las recetas familiares que hoy complementan su oferta de productos lácteos artesanales.



De sus cabras obtiene leche, queso, kéfir, yogur y helados, todos elaborados con altos estándares de calidad y bajo un modelo de producción responsable.

Los precios oscilan entre ₡2.000 y ₡4.000, y los productos pueden adquirirse directamente en la granja o mediante entregas a domicilio dentro del cantón.



“Cabritas El Paso” se ubica en las Caballerizas El Paso, contiguo al Palenque de Ojo de Agua, y los pedidos pueden realizarse al 8590-9467.



Con su esfuerzo y visión, Rodrigo demuestra que las nuevas generaciones también apuestan por el campo, el trabajo artesanal y la sostenibilidad.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en portada.