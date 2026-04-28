Este hombre convenció a Turrubares de que la fe también se puede cantar y celebrar

En el corazón de Turrubares hay una figura que ilumina a la comunidad con fe, música y esperanza. Su nombre es Froilán Calderón, aunque todos lo conocen con cariño como "Nano" o "El Rezador del Pueblo".

Con su guitarra en mano y una sonrisa que inspira confianza, Nano encontró una manera singular de mantener viva la espiritualidad en su comunidad. Sus rezos se escuchan y se sienten. Acompañados de acordes cálidos, convierten cada encuentro en un momento especial donde la fe se vive con alegría y cercanía.

Lejos de caer en la solemnidad distante que a veces aleja a las personas de la oración, Nano transforma el rezo en un espacio abierto y motivador, especialmente para los más jóvenes. Con palabras sencillas y llenas de optimismo, les recuerda la importancia de creer, de no rendirse y de encontrar fortaleza en los momentos difíciles.

En tiempos donde muchos buscan respuestas, Froilán "Nano" Calderón demuestra que la fe también puede cantarse, compartirse y celebrarse. Su legado está en sus rezos y en la inspiración que deja en una comunidad que lo ve como símbolo de perseverancia, alegría y devoción.

Para conocer de cerca la historia de "Nano" y escuchar sus rezos acompañados de guitarra, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.