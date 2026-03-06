Este emprendedor herediano transformó una panadería en seis restaurantes familiares

En San Pablo de Heredia, el nombre de Noel Padilla está ligado a una historia de crecimiento construido con constancia, visión empresarial y un profundo respeto por la cocina costarricense. Lo que inició como una pequeña panadería se transformó, con el paso de los años, en una cadena de seis restaurantes que hoy celebran las raíces gastronómicas del país.



Uno de los proyectos más representativos de este emprendimiento es Restaurante La Tertulia. El lugar propone algo más que una comida. Es un espacio pensado para reconectar con sabores tradicionales y con la experiencia de compartir en familia. Allí, el concepto gira alrededor de lo que muchos llaman “la cuchara de la abuela”, una referencia a las recetas que han pasado de generación en generación.



Platillos como el gallo pinto recién hecho, la olla de carne cargada de ingredientes o las chorreadas preparadas al momento evocan la cocina casera que forma parte de la identidad cultural costarricense. Cada plato busca rescatar ese sabor que remite a la mesa familiar y a los encuentros de domingo.



La propuesta, sin embargo, no se limita a la gastronomía. El restaurante cuenta con amplias áreas verdes, una pequeña granja, espacios infantiles y un vivero que complementan la experiencia para quienes visitan el lugar. Además, dispone de un mercadito que ofrece productos de emprendedoras locales, una iniciativa que contribuye a fortalecer la economía de la comunidad.



La visión de Noel Padilla ha sido construir un espacio donde las familias puedan reunirse, disfrutar del entorno natural y reconectar con tradiciones culinarias que forman parte de la historia del país. El crecimiento de su proyecto refleja años de trabajo constante y una apuesta clara por el valor de la cocina costarricense.



Hoy, el resultado es un destino que combina gastronomía, naturaleza y comunidad en un solo lugar.



Conozca más sobre la historia de este emprendimiento y el recorrido de Noel Padilla en el video que está en la portada del artículo.

