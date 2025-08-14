Este deporte conquista a los adultos mayores de Belén cada martes

Cada martes por la mañana, en el polideportivo de Belén, un grupo de 20 adultos mayores se reúne para practicar un deporte que combina actividad física, diversión y camaradería: el Volei-8. Esta versión adaptada del voleibol está diseñada especialmente para personas mayores, con reglas que permiten disfrutar del juego sin riesgos: no se puede correr ni brincar, y el balón puede atraparse y pasarse hasta tres veces antes de rematar.



Todos los jugadores superan los 65 años, pero en la cancha la edad queda en segundo plano. Se mueven con entusiasmo, celebran cada punto y se animan unos a otros con sonrisas y aplausos. Para don Edgar Alvarado, de 87 años y miembro fundador del grupo hace dos décadas, el Volei-8 ha sido parte esencial de su vida.



Este deporte no solo aporta beneficios físicos de bajo impacto, también estimula la memoria, fortalece lazos de amistad y crea un espacio seguro para socializar. Incluso ha generado una sana rivalidad: desde hace una década, el equipo de Belén mantiene encuentros amistosos con un grupo de Santo Domingo de Heredia.



El Volei-8 también ha propiciado reencuentros significativos, como el de las hermanas Villalobos, doña Emérita (78) y doña María Aurora (66), quienes gracias a este juego volvieron a compartir tiempo juntas.



Visto desde fuera puede parecer solo un balón cruzando la cancha, pero en realidad son historias que se envían de un lado a otro, amistades que rebotan con fuerza y vínculos que se sellan con alegría.



Encuentre más detalles en el reportaje que está en la portada de este artículo.

