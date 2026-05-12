Este boxeador de Belén lleva el nombre de su amigo fallecido en el pelo y pelea por él en el ring

En unos Juegos Nacionales, muchos atletas llevan únicamente lo necesario para competir. Gerald Sánchez llevó algo más. Además de sus guantes de boxeo, empacó su maquinilla de cortar cabello. Y sin darse cuenta, terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos dentro de la Villa Deportiva.

El boxeador que también corta cabello

Entre peleas, entrenamientos y descansos, Gerald comenzó a cortarle el cabello a otros atletas para que pudieran subir presentables al ring. Poco a poco, su espacio se convirtió en punto de encuentro. Porque además de amar el boxeo, Gerald siente pasión por la barbería, una habilidad que aprendió en el barrio observando a sus amigos hacer cortes modernos y perfeccionando la técnica con el tiempo.

Gerald forma parte del equipo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y asegura que tanto el boxeo como la barbería han sido fundamentales en su vida. Especialmente el boxeo. Cuenta que este deporte llegó en un momento complicado y le ayudó a salir de una fuerte depresión. Encontró disciplina, enfoque y una razón para seguir adelante.

Un homenaje en su cabello

Hay otro detalle que llama la atención en Gerald. En su propio corte de cabello lleva escrito el nombre "Bryan", como homenaje a su mejor amigo fallecido. Una forma silenciosa, pero muy personal, de mantenerlo presente.

Gerald no es nuevo en las competencias. Ya ha ganado medallas de oro en ediciones anteriores de los Juegos Nacionales y en esta ocasión compite en la categoría mayor de 63.5 kilogramos. Pero más allá de los resultados, su historia destaca por algo más grande: la manera en que transformó dos pasiones en herramientas para mantenerse lejos de los malos caminos. Porque mientras algunos encuentran refugio en el deporte, Gerald también lo encontró en una máquina de barbería.

Para conocer de cerca la historia de Gerald y verlo en acción dentro y fuera del ring, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

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