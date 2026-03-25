Este agricultor hace crecer sus chiles con música, baile y una rutina que rompe todas las reglas

En una finca de Zarcero, el trabajo del campo no suena igual que en otros lugares. Entre cultivos e invernaderos, además del viento y los pájaros, también se escuchan rancheras, salsa y merengue. Y en medio de todo, alguien baila mientras trabaja.



Se trata de Alejandro Valenciano, conocido como Cacao, un agricultor reconocido en la zona por producir chiles de gran tamaño. Su forma de trabajar despierta curiosidad. Muchos se preguntan cuál es su secreto, qué utiliza o qué técnica aplica para lograr esos resultados.



La respuesta es más simple de lo esperado: Cacao pone música, canta, baila y habla con sus plantas. Esa ha sido su rutina durante años.



Cuenta que todo comenzó en su adolescencia, cuando pasaba largas jornadas solo en el campo. Para acompañarse, llevaba un parlante y usaba la música como una forma de distraerse. Con el tiempo notó que sus cultivos crecían más de lo habitual, y desde entonces mantuvo esa práctica como parte de su trabajo.



Hoy, con más de 35 años de experiencia, continúa cultivando en sus propios invernaderos, donde la música sigue siendo parte esencial de cada jornada. Para él, el campo no es solo una fuente de ingreso, sino un espacio de conexión.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo pueden comunicarse al 8736-7506.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

