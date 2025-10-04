Este adulto mayor convierte madera olvidada en cabañas que cuentan historias

En Capellades de Alvarado, Cartago, vive Alberto Jiménez, a quien su comunidad llama Pito Muñeco. A sus 74 años, mantiene una sonrisa franca y un oficio que lo motiva a emprender cada día con fuerza: convierte tarimas en cabañas acogedoras.

En lugar de pensar en el retiro, don Alberto trabaja cada día con disciplina campesina. Es padre, abuelo y bisabuelo; ha dedicado su vida al trabajo honesto y a la familia, decidido a dejar una huella que trascienda generaciones.

Con manos curtidas por los años, guía la madera con precisión y levanta estructuras que parecen salidas de un cuento, un ejemplo que inspira a jóvenes y adultos a perseguir sus sueños pese a los obstáculos. Su historia recuerda que la pasión y la constancia pueden transformar lo cotidiano: donde otros ven desecho, él ve futuro y hogar (repase el reportaje completo en el video que aparece en portada).

Quien desee conocer más sobre su trabajo puede contactar a don Alberto Jiménez al 2534-1709.