Estas dos niñas inventaron un robot capaz de producir agua en el espacio

Ana Lu Martínez, de 9 años, y Sofía Alvarado, de 7, dedican parte de su tiempo a la robótica. Originarias de Cartago, ambas desarrollaron un robot capaz de generar agua en el espacio, un proyecto con posibles aplicaciones en futuras misiones espaciales.



Gracias a este trabajo, representarán a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Robótica que se celebrará en Panamá en las próximas semanas.



Después de clases, mientras otros niños realizan actividades recreativas, Ana Lu y Sofía se concentran en programar y ensamblar. Cada pieza y cada línea de código forman parte de un proyecto que lleva su firma.



El viaje a Panamá, sin embargo, representa un desafío económico que sus familias no pueden cubrir por completo. Por esa razón, han iniciado una campaña para recaudar fondos que les permita participar y mostrar el potencial de la robótica infantil costarricense.



Quienes deseen apoyar este esfuerzo pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 6049-1548. Cada contribución representa un respaldo al desarrollo científico y educativo en el país.



Le invitamos a conocer más detalles de esta historia en el reportaje disponible en el video que acompaña la portada del artículo.

