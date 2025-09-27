Esta soda en Cartago transformó a Goku y los Picapiedra en decoración

En El Guarco de Cartago existe un lugar que invita a viajar al pasado con cada detalle. La Comelona es una soda temática inspirada en las fábulas y series de los años 80 y 90, donde la nostalgia se respira en cada pared.



Recortes de personajes icónicos como Goku, los Picapiedra o Futurama forman parte de la decoración y traen a la memoria momentos que marcaron a varias generaciones.



El menú es sencillo pero sabroso: hamburguesas jugosas, nachos, papas, empanadas y perros calientes, que se sirven en un ambiente cálido y familiar. Más que una comida, se trata de una experiencia que combina recuerdos con sabor casero y un entorno acogedor.



La Comelona se ha convertido en una parada especial para quienes visitan El Guarco, un lugar donde la nostalgia se saborea y cada bocado arranca una sonrisa.



Encuentre el reportaje completo en el video que está en la portada.

