Esta soda en Cartago transformó a Goku y los Picapiedra en decoración
En La Comelona, las paredes cuentan historias de los 80 y 90 mientras el menú ofrece hamburguesas, nachos y empanadas con auténtico sabor casero.
En El Guarco de Cartago existe un lugar que invita a viajar al pasado con cada detalle. La Comelona es una soda temática inspirada en las fábulas y series de los años 80 y 90, donde la nostalgia se respira en cada pared.
Recortes de personajes icónicos como Goku, los Picapiedra o Futurama forman parte de la decoración y traen a la memoria momentos que marcaron a varias generaciones.
El menú es sencillo pero sabroso: hamburguesas jugosas, nachos, papas, empanadas y perros calientes, que se sirven en un ambiente cálido y familiar. Más que una comida, se trata de una experiencia que combina recuerdos con sabor casero y un entorno acogedor.
La Comelona se ha convertido en una parada especial para quienes visitan El Guarco, un lugar donde la nostalgia se saborea y cada bocado arranca una sonrisa.
Encuentre el reportaje completo en el video que está en la portada.