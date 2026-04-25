Esta pizza de Belén parece inofensiva, pero a los seis segundos pone a temblar a cualquiera

En Belén hay un sabor que no pasa desapercibido, y no precisamente por lo suave. Es el de Richard Mazariego, un pizzero que llama la atención tanto por su talento en la cocina como por su estilo. Lo primero que nota quien lo ve trabajar es cómo las masas vuelan por el aire, girando con precisión. Ese es solo el inicio del espectáculo.



Su verdadera carta fuerte tiene nombre propio: "La reina picante". A simple vista parece una pizza tradicional: base clásica, queso derretido y pepperoni. Pero el secreto está en su topping. Richard creó una combinación secreta de cinco chiles, marinados durante una semana, que le otorgan a esta pizza su personalidad única.

La experiencia es engañosa. El primer bocado es suave. El sabor del queso y el pepperoni domina el paladar. Pero, según quienes la han probado, el verdadero efecto llega exactamente seis segundos después. Ahí es donde "La reina picante" hace lo suyo: un picante intenso que sorprende y que no todos logran soportar.



Muchos llegan con la intención de probarla, pero no todos logran terminarla. Es una pizza pensada para quienes disfrutan de los sabores fuertes, para los que buscan algo distinto y para los valientes que se atreven a enfrentar el reto.

Para ver a Richard en acción y conocer de cerca el secreto detrás de "La reina picante", no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes quieran aceptar el desafío pueden contactar a Richester American Pizza al 6050-1608.

