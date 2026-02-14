Esta pareja sale a flechar corazones en el centro de Heredia

Cada mañana, el parque central de Heredia despierta con algo más que el sonido habitual de la ciudad. Entre el tránsito apurado y los primeros rayos del sol, una pareja convierte el espacio en un pequeño escenario donde el amor toma forma visible.



Franciny Valverde y Carlos Rodríguez son esposos. Desde temprano salen de un local cercano con ramos de rosas rojas en las manos y una intención clara: recordar a quienes pasan que amar también es un acto cotidiano. Carlos lleva consigo una flecha simbólica con la que “dispara” buenos deseos a las parejas que se cruzan en su camino. Franciny entrega cada flor acompañada de una sonrisa que no parece ensayada, sino vivida.



No se trata solo de vender rosas. Se trata de intervenir la rutina. De interrumpir la prisa con un gesto amable. De sembrar, en medio del concreto, una pausa que invite a mirar al otro con más cuidado.



Cuando el flujo de clientes disminuye y la mayoría de las flores ya encontró destino, ellos hacen algo que no está en ningún libreto comercial. En medio del parque, la música los envuelve y comienzan a bailar. No es un espectáculo planeado ni un número coreografiado para atraer miradas. Es un ritual íntimo que los devuelve al momento en que se conocieron, precisamente en una pista de baile.



La jornada continúa antes de que caiga la tarde. Con el celular en mano, graban un TikTok que luego comparten con quienes los siguen y apoyan. En esos videos hablan del amor, del respeto y de la importancia de cuidarse mutuamente, extendiendo su mensaje más allá del parque y llevándolo a las pantallas.



Mientras Dios les conceda seguir haciéndolo, los cupidos urbanos de Heredia continuarán regalando flores, bailes y palabras que recuerdan que el amor no es un lujo ni una fecha en el calendario. Es una práctica diaria. Un gesto repetido. Una decisión que se toma cada mañana.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo transforman el parque central en un escenario de romance, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

