Esta Mini Comparsa llena las calles de Desamparados de ritmo y sueños

En Desamparados, San José, la alegría se siente en cada calle cuando aparece la Mini Comparsa, un grupo de pequeños grandes talentos que ha convertido la música y el baile en un verdadero motor de sueños (ver video adjunto).

Está integrada por siete niños y jóvenes que comenzaron su aventura musical de la forma más sencilla: tocando baldes. Hoy, con esfuerzo y dedicación, ya cuentan con varios instrumentos y un ritmo contagioso que despierta a los barrios y roba sonrisas a quienes los ven pasar.

Cada presentación no solo lleva alegría a la comunidad, sino que también representa una oportunidad para crecer. Con lo que ganan, los integrantes de la Mini Comparsa pagan sus estudios y colaboran con sus familias, demostrando que el talento también puede ser una herramienta de superación.

Sin embargo, más allá de la música, lo que realmente los mueve son las ganas de bailar, expresarse y compartir su energía con todo el público. Su entusiasmo y pasión hacen que nadie se quede quieto al escucharlos.

Quienes deseen contratar a la Mini Comparsa y llenar su actividad de ritmo y color, pueden comunicarse al 7073-1855.

En Desamparados, estos pequeños artistas prueban que los sueños también marchan al compás de la música y la alegría.