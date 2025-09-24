Esta guía turística narra con sus manos lo que otros cuentan con palabras

Carolina Rojas no necesita palabras para contar historias. Sus manos, su expresión y, sobre todo, su corazón son suficientes. Ella es sorda, estudió turismo y hoy lidera Lesco Tours, una empresa inclusiva que abre las puertas de Costa Rica a las personas sordas, guiándolas por la historia y la belleza del país en su propia lengua.



Con pasión y conocimiento, Carolina recorre cada rincón nacional demostrando que el turismo también puede y debe ser accesible. Para los visitantes oyentes utiliza una aplicación que traduce lo que escribe, recordando que la comunicación va mucho más allá del sonido.



Lesco Tours no solo ofrece recorridos, ofrece experiencias transformadoras que transmiten inclusión, respeto y empatía. Cada viaje es una oportunidad para descubrir la riqueza natural y cultural del país, pero también para aprender a ver la diversidad con otros ojos.



Carolina es ejemplo de perseverancia y liderazgo. Su historia inspira a quienes creen que los sueños pueden cumplirse y que las barreras se rompen con voluntad.



Conózcala de cerca en el reportaje completo que está en la portada del artículo.

