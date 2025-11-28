Esta emprendedora encontró en la costura un refugio, un sustento y una misión

En San Rafael de Heredia conocimos la historia de Shirley Rojas, una mujer que convirtió la costura en vocación, sustento y compañía para su familia en uno de sus momentos más difíciles. Su emprendimiento, Costuras con Amor, nació en su casa, impulsado por un diagnóstico médico que cambió su rumbo y por la necesidad de cuidar a su sobrinita, quien requería atención especial.



“Mi emprendimiento se dio por un diagnóstico médico. Desde tiempo antes ya había surgido en mi mente, y llegó la hora de ejecutarlo. Meses antes ya había comenzado a realizar productos y venderlos entre conocidos. Poco a poco cada artículo personalizado, único y creativo se fue dando a conocer”, recuerda Shirley, consciente de que cada pieza fue una manera de sostenerse mientras todo a su alrededor cambiaba.



Una década después de dar sus primeras puntadas, Shirley forma parte del grupo de emprendedores de la Municipalidad de San Rafael, donde sus bolsos, accesorios, artículos decorativos y creaciones personalizadas han ganado reconocimiento entre vecinos y clientes. Son piezas trabajadas con paciencia, detalle y una dedicación que se percibe incluso antes de tocarlas. Para ella, la costura se convirtió en terapia, en trabajo y en alegría: una puerta abierta a la independencia desde la intimidad de su hogar.



Hoy se prepara para un nuevo desafío. Participará en una feria de emprendedores en el Museo Juan Santamaría, en Alajuela, donde exhibirá sus creaciones más recientes, fruto de un proceso que combina técnica, constancia y una enorme fuerza interior.



Quienes deseen conocer más de su trabajo o adquirir sus piezas pueden contactarla mediante su página de Facebook Costuras con Amor, un espacio donde comparte parte de su universo creativo.



Con hilo, aguja y un compromiso que no titubea, Shirley demuestra que los sueños también se tejen: puntada a puntada, día tras día.



Si desea ver esta historia completa y conocer más de su proceso creativo, puede repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.

