Esta comunidad en Guanacaste guarda una catarata, rastros indígenas y una casa de 100 años

Hasta la pintoresca comunidad de Palmira de Cañas llegó el equipo de Más que Noticias en busca de historias que valieran la pena contar. Lo que encontraron superó cualquier expectativa: tres verdaderos tesoros que llenan de orgullo a esta zona guanacasteca y que muy pocos conocen.

El primero es una catarata escondida en medio de la montaña. Un paraíso natural que cautiva tanto por la fuerza de su caída como por la tranquilidad que la rodea. Aún poco explorado, este sitio se ha convertido en un punto especial para quienes buscan conexión con la naturaleza y momentos de paz lejos del bullicio cotidiano.

Pero la riqueza de Palmira no termina ahí. Entre sus senderos también es posible encontrar piedras con marcas indígenas, vestigios que hablan de los antiguos habitantes de la región y, en particular, del legado de los indios Corobicí. Estos grabados, cargados de simbolismo, funcionan como una ventana al pasado y como un recordatorio de las raíces culturales que aún viven en la zona.

El recorrido culmina con una joya arquitectónica que detiene el tiempo: una casa con más de cien años de historia que se mantiene en pie como testigo silencioso de generaciones enteras. Sus paredes guardan relatos, tradiciones y la esencia de una comunidad que ha sabido conservar su identidad a lo largo del tiempo.

Palmira de Cañas se revela así como un destino lleno de encanto, donde cada rincón cuenta una historia y cada descubrimiento invita a valorar el patrimonio natural y cultural de Costa Rica. Un lugar donde el pasado y el presente conviven, esperando ser apreciados por quienes se animen a descubrir sus secretos.

Para ver de cerca estos tres tesoros y acompañar al equipo de Más que Noticias en este recorrido, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.