Esta cafetería en Coronado combina café, arte y memoria en una casona centenaria

En Coronado, a 25 metros al este de la Cruz Roja, se encuentra Mundo Aparte, una cafetería que funciona dentro de una casa centenaria y que se ha convertido en un espacio donde la gastronomía, la historia y el arte se unen.



El lugar conserva el diseño original de la casona y está rodeado de vegetación, lo que refuerza su ambiente acogedor. La especialidad es el café, preparado con esmero y acompañado de una oferta de desayunos, almuerzos y cenas. El menú busca transmitir el sabor de lo casero en un entorno familiar.



Mundo Aparte incorpora además una propuesta original: ofrece a los clientes figuras de yeso para pintar. Esta actividad se ha convertido en parte de la experiencia, pues permite que adultos y niños se concentren en la creatividad mientras disfrutan de su bebida o comida.



El negocio familiar ha logrado que cada rincón conserve la memoria de la casona, desde las paredes y el mobiliario hasta el jardín, integrando tradición con actividades que promueven la relajación y la expresión artística.



Mundo Aparte se presenta así como un lugar para detenerse, compartir y reconectarse con la sencillez de lo cotidiano.



Le invitamos a conocer más sobre este espacio en el video que aparece en la portada del artículo.

