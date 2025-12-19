Esta cabañita transformó una calle de Belén en un rincón de Navidad

En la entrada de la calle 5 del residencial El Paso de las Garzas, en Belén, una pequeña cabañita decorada con luces y detalles navideños despierta la curiosidad de quienes pasan. Es una estructura modesta en tamaño, pero cargada de encanto, que se ha convertido en un símbolo de diciembre para la comunidad.



Al abrir la puerta, el aroma anticipa lo que se encuentra dentro: queques y galletas escocesas elaboradas de forma artesanal. Detrás de esta propuesta está Carolina Rojas, una emprendedora que durante años trabajó en el sector hotelero y que decidió cambiar de rumbo para aprender a cocinar, guiada por las recetas y la inspiración de su madre.



Ese aprendizaje dio origen a Sugar Cups, un emprendimiento donde la técnica se mezcla con la tradición y el cuidado por los detalles. La cabañita funciona hoy como la vitrina de su trabajo y como una muestra de cómo la creatividad puede integrarse a la vida cotidiana del barrio.



Uno de los rasgos más singulares del proyecto es su sistema de autoservicio. La cabañita permanece abierta y los clientes llegan, eligen los productos y realizan el pago mediante SINPE Móvil. Todo se sostiene sobre un principio simple y poco frecuente: la confianza.



Más allá de ofrecer postres, este rincón propone una experiencia cercana y profundamente navideña, recordando que los pequeños emprendimientos también tienen la capacidad de crear grandes momentos. Quienes deseen conocer más pueden encontrar el proyecto en redes sociales como @sugarcupscr o comunicarse al 8948-2640.

Para descubrir esta historia en imágenes y recorrer la cabañita desde dentro, puede repasar el reportaje en el video disponible en la portada.

