Esta artista de El Pochote pinta desde su cama y demuestra que la enfermedad no define el espíritu

En El Pochote, San José, vive una historia que redefine el significado de la resiliencia. Seinny Cabalceta Serrano, de 40 años y madre de un hijo, enfrenta día a día los desafíos de la distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que ha limitado su movilidad y la mantiene en cama, asistida por un tanque de oxígeno. Lejos de rendirse, encontró en el arte una forma de luchar, sanar y seguir adelante.

Hace ocho meses, Seinny comenzó a pintar como una forma de terapia. Lo que inició como una actividad para sobrellevar su condición se transformó en una verdadera pasión. Con cada pincelada crea cuadros llenos de color y vida, y expresa una fortaleza interior que no ha logrado apagar la enfermedad.

Su talento va más allá de la pintura. También elabora faroles y bisutería, piezas que reflejan su creatividad y dedicación. Cada una de sus creaciones es testimonio de una actitud inquebrantable: la decisión de no permitir que la enfermedad defina su espíritu.

Su historia inspira a quienes la conocen y a quienes descubren su trabajo. En un contexto donde muchos podrían rendirse, Seinny demuestra que la actitud lo cambia todo.

Para conocer de cerca la historia de Seinny y ver su trabajo con sus propios ojos, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

