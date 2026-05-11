Esta artista de El Pochote pinta desde su cama y demuestra que la enfermedad no define el espíritu
Seinny Cabalceta tiene distrofia muscular, lleva ocho meses pintando como terapia y cada cuadro es una declaración de que la vida sigue adelante.
En El Pochote, San José, vive una historia que redefine el significado de la resiliencia. Seinny Cabalceta Serrano, de 40 años y madre de un hijo, enfrenta día a día los desafíos de la distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que ha limitado su movilidad y la mantiene en cama, asistida por un tanque de oxígeno. Lejos de rendirse, encontró en el arte una forma de luchar, sanar y seguir adelante.
Hace ocho meses, Seinny comenzó a pintar como una forma de terapia. Lo que inició como una actividad para sobrellevar su condición se transformó en una verdadera pasión. Con cada pincelada crea cuadros llenos de color y vida, y expresa una fortaleza interior que no ha logrado apagar la enfermedad.
Su talento va más allá de la pintura. También elabora faroles y bisutería, piezas que reflejan su creatividad y dedicación. Cada una de sus creaciones es testimonio de una actitud inquebrantable: la decisión de no permitir que la enfermedad defina su espíritu.
Su historia inspira a quienes la conocen y a quienes descubren su trabajo. En un contexto donde muchos podrían rendirse, Seinny demuestra que la actitud lo cambia todo.
Para conocer de cerca la historia de Seinny y ver su trabajo con sus propios ojos, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.